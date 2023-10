Lexus UX – Dynamischer Auftritt im F Sport Design

Der Lexus UX 250h präsentiert sich im sportlichen Trimm: Das kompakte Hybrid-SUV ist ab sofort zu Preisen ab 45.500 Euro im F SPORT Design bestellbar.

Erkennungszeichen des neuen Ausstattungsniveaus ist der markentypische Diabolo-Kühlergrill, den nun eine schwarze Wabenstruktur schmückt. Sie verleiht dem kompakten SUV ein selbstbewusstes Gesicht. Die angedeuteten seitlichen Lufteinlässe und die exklusiven 18-Zoll-Leichtmetallräder unterstreichen den sportlich-dynamischen Eindruck. Weitere Akzente setzen die Stoßfängerlippe und Seitenschweller, die beide in Schwarz gehalten sind.

Im Innenraum finden sich exklusive Sitzbezüge in Tahara-Kunstleder, die in den drei Farbtönen Samtschwarz, Atlasweiß und Alpakabraun angeboten werden und den F SPORT Design Modellen vorbehalten sind. Die Vordersitze sind dabei genauso beheizbar wie das Lenkrad. Aufbauend auf der hochwertigen Executive Line, gehören zum Serienumfang außerdem getönte Heck- und hintere Seitenscheiben, elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbare Außenspiegel, das schlüssellose Lexus Smart Key Zugangssystem sowie eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik mit intelligenter Luftstromsteuerung.

Der Lexus Intelligent Park Assist macht das Einparken mit Sensoren vorne und hinten sowie einer integrierten Notbremsfunktion zum Kinderspiel. Zum hohen Sicherheitsniveau trägt das Lexus Safety System+ bei, das verschiedene Assistenzsysteme wie das Pre-Crash Safety System mit Fußgänger-Erkennung, einen Totwinkel-Assistenten und einen Querverkehrswarner kombiniert und so ein engmaschiges Sicherheitsnetz knüpft.

Den Vortrieb des Lexus UX250h F SPORT Design übernimmt der 135 kW/184 PS starke Hybridantrieb der vierten Generation: Die Kombination aus zwei Liter großem Vierzylinder-Benziner und Elektromotor schickt ihre Kraft dabei an die Vorderräder.

Als Alternative zum Kauf ist der Lexus UX 250h F SPORT Design im Privatleasing für 288 Euro pro Monat erhältlich, gewerbliche Kunden zahlen 449 Euro (LF 1,07 Prozent).

Das Katana-Schwert wurde nachgeschliffen! Der UX bereichert seit nunmehr fünf Jahren die Kompaktklasse. Das Premium-SUV erhielt nun in der Ausstattung F Sport genau das, was sich sportiv orientierte Kunden wünschen und bedient dadurch die eher dynamischen Ansprüche entsprechender Kaufklientel. Dies kombinieren die Japaner mit einer Ausweitung der technologischen Gimmicks, mit denen das SUV wieder up to date im dicht besetzten Fahrzeugsegment unterwegs sein und sich dadurch behaupten kann.