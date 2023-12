McLaren GTS – Die nächste Evolutionsstufe

Der neue McLaren GTS ergänzt nun die Modellreihe von McLaren als Nachfolger des McLaren GT.

Dieses superleichte Fahrzeug wurde entwickelt, um Fahrer zu begeistern, die die beeindruckende Fahrdynamik und den Fahrspaß eines McLaren suchen, aber gleichzeitig auch den Alltagstauglichkeit, Komfort und Stauraum für längere Fahrten und den täglichen Gebrauch benötigen.





Die wichtigsten Fakten zum McLaren GTS

Der GTS basiert auf McLarens einzigartigem Kohlefaser-Monocoque-Chassis und der Philosophie des Super-Leichtbaus. Mit einem 4,0-Liter-V8-Motor mit Doppelturboaufladung leistet er nun 635 PS, was eine Steigerung von 15 PS gegenüber dem GT bedeutet. Dank der Kombination aus mehr Leistung und einem geringen Fahrzeuggewicht von nur 1.520 kg (DIN) – 10 kg leichter als der GT – erreicht er ein beeindruckendes Leistungsgewicht von 418 PS pro Tonne. Er beschleunigt von 0-200 km/h (0-124 mph) in 8,9 Sekunden und von 0-100 km/h (0-62 mph) in nur 3,2 Sekunden.

Der GTS verfügt über eine Dachverkleidung aus recycelter Kohlefaser und eine obere Heckstruktur aus Kohlefaser, die zum niedrigen Gewicht und dem niedrigen Schwerpunkt des Fahrzeugs beitragen. Das intelligente adaptive Fahrwerk, serienmäßige Karbon-Keramik-Bremsen und präzise Lenkung bieten ein hervorragendes Fahrerlebnis.

Als Gran Turismo verbindet der neue GTS Sportlichkeit… …mit Alltagstauglichkeit, der auch komfortable Sportsitze gerecht werden dürften. Das Lava Grau ist die exklusive Farbe zur Einführung des neuen Modells. Der GTS besitzt ein Gesamtvolumen an Laderaum von sage und schreibe 570 Litern.

Das Außendesign des McLaren GTS wurde optimiert und bietet ein selbstbewussteres Erscheinungsbild, einschließlich neuer glänzend schwarzer Außenkomponenten. Es gibt auch neue Individualisierungsoptionen wie die Lackierung „Lava Grey“ und ein aktualisiertes Farbangebot sowie einzigartige „Turbine“-Leichtmetallfelgen.

Im Inneren des Fahrzeugs gibt es eine aktualisierte Auswahl an Innenausstattungen, darunter Softgrain-Anilin-Ledersitze mit Doppelpaspelierung und neuen Kontrastnähten. Ein verbessertes Fahrzeugliftsystem ermöglicht es, die Nase des Fahrzeugs schneller anzuheben als das des Vorgängers.

Der neue GTS kann ab sofort für die Auslieferung im Jahr 2024 bestellt werden. McLaren präsentiert stolz den GTS, der das Sortiment als Ersatz für den GT erweitert. Dieser superleichte GTS wurde entwickelt, um Fahrer zu begeistern, die die dynamische Exzellenz und den Fahrspaß eines McLaren suchen und gleichzeitig den Alltagskomfort, die Raffinesse und den Stauraum für tägliche Fahrten und längere Reisen schätzen.

Neben einem 150 Liter großen Staufach im Fahrzeugbug offeriert der GTS einen 420 Liter großen Kofferraum. Das Gesamtvolumen von 570 Liter ist in seiner Klasse einzigartig. Dies erhöht die Praktikabilität des Supersportlers entsprechend.

„Der neue McLaren GTS bietet eine unübertroffene Mischung aus McLaren-Fahrdynamik und -Leistung mit Raffinesse und Zweckmäßigkeit. Wenn Sie ein echtes Supersportwagen-Fahrerlebnis suchen, bietet der GTS genau das; wenn Sie sich auf längere Reisen oder Wochenendausflüge mit Gepäck vorbereiten, ist der GTS ein idealer Begleiter. Dieses Auto bleibt der Rennsport-DNA von McLaren treu, bietet aber auch andere Qualitäten.“ – Michael Leiters, CEO, McLaren Automotive.

NewCarz meint dazu:

Der Nächste bitte! Mit dem McLaren GTS bringen die britischen Sportwagenhersteller einen neuen Gran Turismo auf die Straßen. Gran Turismo steht als Inbegriff für ausgeprägte Sportlichkeit in Kombination mit uneingeschränkter Alltagstauglichkeit. Beides bringt nun wohl auch der Neuzugang unter einen Hut. Eine Zielgruppe gibt es definitivdafür, denn auch der Vorgänger GT erfreute sich großer Beliebtheit. Aus diesen Gründen prophezeihen wir auch dem GTS eine mit Sicherheit rosige Zukunft.

Quelle & Fotos: McLaren / Text: NewCarz