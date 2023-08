Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid – Stärkster Cayenne aller Zeiten

Mit dem Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid stellt der süddeutsche Sportwagenhersteller das leistungsstärkste Modell seiner SUV-Baureihe vor.

Das neue Spitzenmodell mit einer Systemleistung von 739 PS zeichnet sich durch eine überlegene Fahrperformance bei gleichzeitig hoher Effizienz sowie umfassender Alltagstauglichkeit aus.

Das neue Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé mit GT-Paket legt dabei den Fokus noch stärker auf die Fahrdynamik und einen besonders sportlichen Auftritt.



Nach der erfolgreichen Markteinführung des neuen Cayenne im Frühjahr 2023 krönt Porsche die umfangreich überarbeitete dritte Generation des erfolgreichen SUV mit einem neuen Spitzenmodell. Wie bisher handelt es sich beim leistungsstärksten Cayenne um einen Plug-in-Hybrid. Beim Nachfolger des Cayenne Turbo S E-Hybrid hat Porsche die Hybridtechnik in mehrfacher Hinsicht aufgewertet und dabei vor allem E-Reichweite und Leistung deutlich gesteigert.





Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid mit mehr Power und Reichweite

Davon profitieren sowohl die Alltagstauglichkeit als auch die fahrdynamischen Qualitäten. Ein Elektromotor mit 130 kW (176 PS) Leistung unterstützt den umfangreich weiterentwickelten und 441 kW (599 PS) starken Vierliter-V8-Biturbomotor. Im Verbund mobilisieren beide Aggregate eine beeindruckende Systemleistung von 544 kW (739 PS) und ein maximales Drehmoment von 950 Nm. Die Fahrleistungen des Cayenne Turbo E-Hybrid werden seinem Anspruch als Spitzenmodell vollauf gerecht: Den Sprint von 0 auf 100 km/h bewältigt der neue Cayenne Turbo E-Hybrid in 3,7 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 295 km/h.

Hard Facts: 739 PS, 950 Nm, 0-100 in 3,7 sec, Topspeed 295 km/h, elektrische Reichweite bis 82 km

Im Vergleich zum Vorgänger bietet der neue Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid eine deutlich größere rein elektrische Reichweite bei gleichzeitig verkürzten Ladezeiten. Die auf 25,9 kWh erweiterten Kapazität der unter dem Ladeboden verbauten Hochvolt-Batterie ermöglicht eine rein elektrische Reichweite von bis zu 82 km (EAER City). Der neue 11-kW-Onboard-Lader verkürzt die Ladedauer an einer geeigneten Wallbox oder Ladesäule trotz der vergrößerten Kapazität der HV-Batterie auf weniger als zweieinhalb Stunden.





Luftfederung mit 2-Kammer-2-Ventil-Technologie ab Werk

Die neuen Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid-Modelle verfügen serienmäßig über ein adaptives Luftfahrwerk mit neuer 2-Kammer-2-Ventil-Technologie. Somit lassen sich Zug- und Druckstufe der Dämpfer unabhängig voneinander verändern. Diese Technologie erhöht den Komfort und die Fahrsicherheit gleichermaßen und erlaubt so eine noch größere Bandbreite zwischen den Federungscharakteristiken Komfort und Sport Plus.

Das Fahrwerk kombiniert souveränes Handling bei dynamischer Kurvenfahrt mit einem komfortbetonten Verhalten in langsamen Fahrsituationen und einer größtmöglichen Abstützung gegen Nick- und Wankbewegungen. Das Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) gehört ebenfalls zum Serienumfang des Cayenne Turbo E-Hybrid. Optional stehen die Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) sowie eine Hinterachslenkung zur Wahl.

Ihre Spitzenstellung demonstrieren Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid SUV und Coupé mit ihrem optischen Auftritt. Beide Karosserievarianten tragen ein den Turbo-Modellen vorbehaltenes Bugteil mit vergrößerten Kühlluftöffnungen, an dem schwarz glänzende Airblades optische Akzente setzen. Die Radlaufblenden sowie die Heckverkleidung sind in Wagenfarbe ausgeführt, was den sportlichen Charakter der Modelle unterstreicht. Zu den Merkmalen der Turbo E-Hybrid-Modelle zählen außerdem zwei Doppelendrohre in gebürstetem Edelstahl sowie rote Bremssättel.

Ein Blick auf das Cockpit des stärksten Cayenne aller Zeiten.

Innen betonen Aluminium-Einlagen in der Schalttafel sowie in den Türverkleidungen die gesteigerte Sportlichkeit. Der Dachhimmel ist mit Race-Tex bezogen. Zur Serienausstattung zählen ein GT-Sportlenkrad mit Lenkradheizung, der Mode-Schalter zur schnellen und direkten Anwahl des gewünschten Fahrmodus sowie 18-fach verstellbare Leder-Sportsitze. Alternativ können 14-fach verstellbare Leder-Komfortsitze gewählt werden.

Der neue Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid profitiert darüber hinaus von allen Neuerungen der im Frühjahr 2023 vorgestellten Modellaufwertung. Dazu zählt unter anderem das neue Cockpit mit volldigitalem Kombiinstrument im sogenannten Curved und Free Standing Design mit variablen Darstellungsmöglichkeiten, eine neu konzipierte Mittelkonsole und das optionale Beifahrerdisplay. Die innovativen, hochauflösenden HD-Matrix LED-Hauptscheinwerfer steigern bei den neuen Turbo E-Hybrid-Modellen serienmäßig den Komfort und die Sicherheit bei Dunkelheit.





Noch mehr Performance: Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé mit GT-Paket

Noch sportlicher tritt das neue Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé mit GT-Paket auf. Es überführt die Performance-Zutaten des besonders auf Onroad-Fahrdynamik fokussierten und in einigen Märkten nicht mehr erhältlichen Cayenne Turbo GT in die Hybrid-Welt. Alle Fahrwerk- und Regel-Systeme inklusive der Luftfederung erhalten eine spezifische Abstimmung. Die Karosserie ist um 10 Millimeter tiefergelegt.

Das GT-Paket macht den Cayenne nicht nur optisch nochmals schärfer; hier am Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé.

GT-spezifische Schwenklager vergrößern den Radsturz an der Vorderachse um -0,58 Grad und ermöglichen in Kombination mit verbreiterten Rädern an der Vorderachse ein noch dynamischeres Kurveneinlenkverhalten, noch mehr Lenkpräzision und eine spürbar gesteigerte Querdynamik. Die Hochleistungsbremse Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) ist ebenfalls fester Bestandteil des GT-Pakets. Optional lässt sich die dynamische Kompetenz des Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé mit Performance-Reifen für die serienmäßigen GT Design-Räder im 22-Zoll-Format, PDCC und Hinterachslenkung weiter verbessern.

Seine außergewöhnliche Fahrperformance kombiniert das Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé mit GT-Paket mit der Vielseitigkeit des neuen E-Hybrid-Systems und bietet somit innerhalb des Cayenne-Modellprogramms die größte Bandbreite zwischen Dynamik und Effizienz. Äußerlich gibt sich das GT-Paket durch ein spezifisches Bugteil mit schwarzen Akzenten, schwarze Radhausverbreiterungen, Carbon-Sideplates am Dachspoiler, mittig angeordneten Endrohren der Titanabgasanlage des Turbo GT und einem Heckdiffusor aus Carbon zu erkennen. Auch das Fahrzeugdach besteht aus leichter Kohlefaser. Das Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé mit GT-Paket erreicht Tempo 100 aus dem Stand nach 3,6 Sekunden und fährt bis zu 305 km/h schnell.





Angebotsstruktur und Preise

Der neue Turbo E-Hybrid ist das zweite von drei Hybrid-Modellen des Cayenne, die Porsche im Jahresverlauf 2023 einführen wird. Er kann ab sofort in nahezu allen Absatzmärkten von Porsche bestellt werden und kostet in Deutschland ab 176.324 Euro inklusive Mehrwertsteuer und marktspezifischer Ausstattung.

Die Coupé-Version des Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid startet bei 179.775 Euro – rund 3.400 Euro mehr als das SUV.

Die Coupé-Version ist ab 179.775 Euro erhältlich. Das Angebot des Cayenne Turbo E-Hybrid mit GT-Paket, das in Deutschland ab 208.454 Euro kostet, beschränkt sich auf die Märkte, in denen der Cayenne Turbo GT aufgrund gesetzlicher Rahmenbedingungen nicht mehr verfügbar ist. Dies sind der überwiegende Teil der EU-Märkte sowie Japan, Hongkong, Taiwan und Singapur.





NewCarz meint dazu:

Heiliges Bleche, 739 PS im Cayenne, das ist eine Ansage! Da ist as Streichen des Cayenne Turbo GT vom EU-Markt schnell vergessen. Und dem noch nicht genug, weiß Porsche – seit jeher ist das ja so – mit einem weiteren Schmankerl die „Haben muss“-Areale des Gehirns zu triggern. Das GT-Paket ist genau ein solches und macht aus dem ohnehin als Power-SUV zu titulierenden Cayenne einen echten Berserker der Extraklasse. Viel Carbon, noch schneller, noch fixer und vor allem optisch noch bissiger – all das macht dieses Paket für echte Fans von Performance-SUVs eher zur Pflicht als Kür. Der Preis, nun ja, der zeigt wiederholt, dass ein Porsche Zentrum nun mal kein rotes Kreuz auf dem Dach hat.

Text: NewCarz/Porsche – Fotos: Porsche