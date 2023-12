Toyota Hilux Hybrid – Pick-up jetzt auch als Mildhybrid

Toyota stattet erstmals seinen legendären Pick-up mit einem Hybridantrieb aus – der neue Toyota Hilux Hybrid verfügt über ein fortschrittliches 48-Volt-System, das Effizienz mit verbesserten Fahrleistungen verbindet.

Dieser elektrifizierte Toyota Pick-up wird ab Mitte 2024 in den europäischen Autohäusern erhältlich sein.





Toyota Hilux Hybrid basiert auf 55 Jahren Erfahrung

Seit 1968 steht der Name Hilux für Qualität, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Der Toyota Pick-up hat sich dank dieser Eigenschaften zu einer universell einsetzbaren Automobilikone entwickelt. Seine Stärken kommen sowohl im städtischen Verkehr als Alltagshelfer als auch im anspruchsvollen Gelände als „Mister Zuverlässig“ zur Geltung. Der Hilux zählt daher bis heute zu den weltweit bekanntesten Modellen der Marke.

Die Einführung des neuen 48-Volt-Hybridsystems für den Pick-up unterstreicht den technologieoffenen Ansatz von Toyota auf dem Weg zur Klimaneutralität. Das Unternehmen ist überzeugt, dass Autokäufer eine Auswahl an zweckdienlichen und erschwinglichen Antriebskonzepten für unterschiedliche Bedürfnisse benötigen, insbesondere Kunden von Nutz- und Geländefahrzeugen.

Der Hybrid 48V im unverkennbaren Hilux-Look ist ausschließlich als Doppelkabine erhältlich. Der markante Kühlergrill in 3D-Optik und der robuste Frontstoßfänger unterstreichen den Charakter dieses „unkaputtbaren“ Pick-ups. Die Insassen erwartet ein einladender und großzügiger Innenraum, der mit zahlreichen nützlichen und komfortablen Features aufwartet, darunter ein modernes Infotainmentsystem und Toyota Safety Sense Technologien.





Das Hybridsystem des Toyota Hilux Hybrid im Detail

Der bewährte 2,8-Liter-Hilux-Dieselmotor erhält durch das moderne 48-Volt-Hybridsystem von Toyota eine zusätzliche Leistungssteigerung. Speziell an die Anforderungen von Pick-ups angepasst, verbessert das Hybridsystem gezielt die Antriebscharakteristik des Dieselmotors in verschiedenen Einsatzgebieten.

Das Hybridsystem verbindet den Dieselmotor über einen laufruhigen Riemenantrieb mit einem kompakten Generator. Die 48-Volt-Lithiumbatterie, die lediglich 7,6 Kilogramm wiegt, ist so klein, dass sie unter den Rücksitzen platziert werden kann, ohne den Innenraum wesentlich zu beeinträchtigen. Über einen neuen DC/DC-Wandler versorgt die Batterie außerdem das 12-Volt-Bordsystem und somit die Fahrzeugelektronik.

Trotz Mildhybridtechnik gibt es keine Einschränkungen in puncto Nutzfläche und -masse.

Ähnlich einem Toyota Vollhybrid wird auch der Stromspeicher des Hilux Hybrid durch Rekuperation bei der Fahrzeugverzögerung aufgeladen, wobei Bremsenergie in elektrischen Strom umgewandelt wird. Bei aufgeladener Batterie unterstützt der Generator den Dieselmotor mit bis zu 12 kW/16 PS Leistung und einem zusätzlichen Drehmoment von 65 Newtonmetern beim Vortrieb. Dies führt zu einer spürbaren Verbesserung von Beschleunigung, Leistung und Effizienz im Vergleich zur reinen Verbrenner-Variante des Hilux.

Der Generator des neuen Modells wurde speziell für den Einsatz in Nutzfahrzeugen entwickelt und verfügt über einen zweiarmigen Riemenspanner und verstärkte Riemen, was zu einem verbesserten Fahrverhalten und einem harmonischen Ansprechverhalten beiträgt. Die vielgerühmte Langlebigkeit des Hilux bleibt davon natürlich unberührt.





Verbrenner auf neustem technologischen Stand

Toyota hat auch den bewährten Dieselmotor im Detail auf das neue Hybridsystem abgestimmt. Der leistungsstarke 2,8-Liter-DOHC-Dieselmotor mit 16 Ventilen leistet maximal 150 kW/204 PS bei 3.400 U/min und bietet ein Drehmoment von 500 Newtonmetern zwischen 1.600 und 2.800 U/min. Der Common-Rail-Diesel wird von einem Turbolader mit variablen Schaufeln und wassergekühltem Ladeluftkühler unterstützt. Zur umfassenden Abgasreinigung gehören ein Diesel-Oxidationskatalysator, ein Diesel-Partikelfilter, ein System zur selektiven katalytischen Reduktion (SCR) und eine Harnstoff-Zusatzeinspritzung.

Wie bei aktuellen Modellen wie dem Hilux, dem Land Cruiser und dem Proace lässt sich auch der Hilux Hybrid 48V mit HVO100-Diesel betreiben, einem nicht-fossilen Kraftstoff, der zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen gewonnen wird.





Hohe Effizienz, geräuscharmer Betrieb und reaktionsschnell – der neue Toyota Hilux Hybrid

In städtischen Umgebungen sorgt die zusätzliche Leistung des 48-Volt-Hybridsystems für eine verbesserte Gasannahme und lineare Beschleunigung, während das regenerative Bremsen ein effektiveres und natürlicheres Verzögerungsgefühl erzeugt.

Die weiterentwickelte Start-/Stopp-Automatik ermöglicht eine längere Motorabschaltung, was in Verbindung mit dem Hybridsystem zu einer Kraftstoffeinsparung von bis zu fünf Prozent im Vergleich zu konventionellen nicht-elektrifizierten Dieselantrieben führt. Durch die feste Verbindung des Generators mit dem Verbrenner über die Riemen – im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen mit Anlasser – erfolgt die Gasannahme aus dem Stillstand schneller, und der Dieselmotor springt leiser an.

Die technischen Verbesserungen tragen nicht nur zu einem komfortableren Fahrerlebnis im Stadtverkehr bei. In Übereinstimmung mit seiner langen Tradition beeindruckt der Hilux Hybrid 48V auch mit exzellenter Geländegängigkeit. Die zusätzliche Generatorleistung ermöglicht eine sanftere Beschleunigung abseits des Asphalts, während das regenerative Bremsen das Manövrieren bergab im Gelände unterstützt.

Zum Preis für das neue Antriebskonzept gibt Toyota noch keine Informationen bekannt.

Das bewährte Multi-Terrain-Select-System aus dem neuen Land Cruiser bietet nun erstmals auch im Hilux mehr Kontrolle und Leistung. Es ermöglicht dem Fahrer, die Stabilitätskontrolle an die jeweiligen Straßenbedingungen anzupassen. Neben dem Automatik-Modus kann er manuell zwischen fünf vorkonfigurierten Fahrprogrammen wählen – Schmutz, Sand, Schlamm, Tiefschnee oder Stein. Diese Modi sind präzise kalibriert, um Leistung und Schlupf an die jeweiligen Bedingungen anzupassen und damit Traktion sowie Manövrierfähigkeit zu maximieren.

Bei der Entwicklung des Hilux Hybrid 48V lag besonderes Augenmerk auf der Watfähigkeit. Die Systemelektronik, einschließlich der 48-Volt-Batterie und des DC-DC-Wandlers, ist wasserdicht verpackt, was Durchfahrten von bis zu 700 Millimetern Wassertiefe für den Hybrid problemlos ermöglicht. Schlupfreduzierende Maßnahmen und Verstärkungen an Riemenscheibe und Riemen des Motorgenerators gewährleisten auch bei Nässe eine optimale Leistungsentfaltung.





Leistungsstark und robust

Der Hilux Hybrid 48V behält die Dimensionen seiner Modellgeschwister bei, mit einer Länge von 5.325 Millimetern, einer Breite von 1.900 Millimetern und einer Höhe von 1.815 Millimetern. Die Ladefläche von 1.525 Millimetern bietet den gleichen Nutzwert wie die reinen Verbrennervarianten. Die Effizienz des Hybrids und die verbesserten Fahrleistungen gehen nicht zu Lasten der Anhänge- oder Nutzlast, die mit beeindruckenden 3.500 Kilogramm bzw. 1.000 Kilogramm weiterhin außergewöhnlich hoch sind.

Der Hilux Hybrid 48V setzt mit seiner Body-on-Frame-Architektur und dem Leiterrahmen-Fahrgestell auf herausragende Haltbarkeit und Verwindungssteifigkeit. Die robuste und langlebige Hinterrad-Aufhängung mit Blattfedern und Doppel-Stoßdämpfern kombiniert die Geländegängigkeit eines Allradfahrzeugs mit dem Fahrkomfort und Handling eines SUVs. Seine Vielseitigkeit zeigt sich in einer führenden Bodenfreiheit von mindestens 310 Millimetern und Böschungswinkeln von 29 Grad vorne bzw. 26 Grad hinten.





Sicherheit und Multimedia auf dem neuesten Stand

Der Hilux Hybrid 48V ist mit der modernsten Toyota Safety Sense Technologie ausgerüstet, die Fahrer und andere Verkehrsteilnehmer vor potenziellen Gefahren schützt. Das verbesserte Pre-Collision-System (PCS) kann Fußgänger bei Nacht, Radfahrer bei Tag und entgegenkommende Fahrzeuge oder Fußgänger an Kreuzungen beim Abbiegen besser erkennen. Bei erkannten Gefahren startet das System eine akustische und optische Warnung, bevor es bei Bedarf eine angemessene Bremsung einleitet.

Der weiterentwickelte Spurhalteassistent (LDA) erkennt jetzt nicht nur die Fahrbahnmarkierungen, sondern auch den Straßenrand. Die adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC) mit Road Sign Assist (RSA) ermöglicht eine schnelle Anpassung der Geschwindigkeit an das aktuelle Limit und verlangsamt das Fahrzeug automatisch vor Autobahnkurven.

In der Nacht erübrigt das Adaptive Fernlicht (AHB) das manuelle Umschalten der Scheinwerferstufen, um andere Fahrer nicht zu blenden. Es erkennt herannahende Fahrzeuge und passt das LED-Licht präzise dem entgegenkommenden Verkehr an. Der Hilux-Fahrer kann das Fernlicht ohne Unterbrechung für maximale Sicht nutzen.

Das neueste Toyota Smart Connect System mit einem 8-Zoll-Bildschirm bietet eine Cloud-basierte Navigation mit aktuellen Verkehrsinformationen und einen interaktiven Sprachassistenten. Dies ermöglicht die freihändige Bedienung von Mobiltelefonen, Multimedia, Klimaanlage, elektrischen Fensterhebern und Ambientebeleuchtung. Der Fahrer kann außerdem das Fahrzeug bequem über eine Smartphone-App ver- und entriegeln und je nach Ausstattungsvariante die Klimaanlage steuern. Die Konnektivität mit Apple CarPlay und Android Auto ist jetzt kabellos verfügbar.





NewCarz meint dazu:

Das bewährte Nutzfahrzeug von Toyota setzt mit der Hybridisierung des Antriebs einen neuen Meilenstein für das Antriebsportfolio. Dabei sind wir uns sicher, dass dies alsbald weiter gehen wird und der Hilux womöglich auch als vollelektrischer Pick-up auf die Bühne der Nutzfahrzeuge rollen könnte. Neben der konventionellen Variante gibt es bereits eine Version mit Wasserstoffantrieb – es dürfte daher nur eine Frage der Zeit sein, bis Toyota den nächsten Schritt geht.

Quelle & Fotos: Toyota – Text: NewCarz