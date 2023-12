Subaru Forester FRANKONIA – Unikat für Jäger versteigert

Mit dem Subaru Forester FRANKONIA in exklusivem Outfit auf die Jagd: Der renommierte Jagdausstatter FRANKONIA hat den Subaru Forester in ein einzigartiges Sondermodell mit Tarnfarbe und speziellem Zubehör für Jäger verwandelt.

Das Unikat wurde versteigert und kürzlich im Subaru-Autohaus Roth im baden-württembergischen Oppenau an seinen neuen Besitzer übergeben.

Egal, ob im Wald oder auf Wiesen, der Forester meistert jedes Terrain mühelos dank seiner erhöhten Bodenfreiheit, dem Unterfahrschutz und dem permanenten Allradantrieb. Das Zubehörpaket „Hunter“ von FRANKONIA optimiert die Funktionalität dieses robusten Allrounders zusätzlich. Neben einer olivgrünen Folierung, die sich perfekt in die natürliche Umgebung einfügt, verfügt das voll funktionsfähige Showcar über einen Thule-Dachträger, LED-Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten sowie All-Terrain-Bereifung auf speziellen 18-Zoll-Leichtmetallfelgen. Der Kofferraum wurde maßgeschneidert umgebaut, inklusive Wildwanne, Transportbox und einem Bergegurt, der das problemlose Anheben und Verladen größerer Tiere ermöglicht. Spezialwerkzeuge unterstützen Jäger bei ihrer Arbeit.

Neben vielen anderen Highlights erhielt das Sondermodell auch das Zubehörpaket „Hunter“.

Für zusätzlichen Komfort sorgen bewährte Ausstattungsmerkmale wie beheizbare Ledersitze, ein elektrisches Panorama-Glasschiebedach und ein hochwertiges Audiosystem von Harman/Kardon. Den Antrieb übernimmt der bewährte 110 kW/150 PS starke Boxermotor mit Mildhybrid-System, welches die Kraftstoffeffizienz, CO2-Emissionen und das Ansprechverhalten verbessert.

„Der Subaru Forester ist ein ausgezeichneter Begleiter – auf und abseits befestigter Straßen. Mit dem einzigartigen Zubehörpaket von FRANKONIA erfüllt das SUV perfekt die Bedürfnisse für die Jagd. Ich freue mich, dass ich den Zuschlag für dieses einzigartige Fahrzeug bekommen habe“, sagte Wilhelm B. Könning am Rande der Fahrzeugübergabe im Subaru-Autohaus Roth. Der passionierte Jäger hatte das Fahrzeug auf der spezialisierten Auktionsplattform „Auctronia“ für mehr als 47.000 Euro ersteigert.

„Die spezielle Jäger-Variante des Subaru Foresters war ein absolutes Highlight auf unserer Auktionsplattform. Mit mehr als 50.000 Besuchern war diese Automotive-Kampagne die bestfrequentierte Auktion der noch jungen Auctronia-Geschichte“, erklärt Stefan Geißler, Leiter Marketing und Prokurist bei FRANKONIA. „Wir freuen uns sehr für Herrn Könning und hoffen, dass ihn dieses besondere Modell als praktischer Weggefährte bei vielen emotionalen Jagderlebnissen begleiten wird.“





NewCarz meint dazu:

Wie schade, dass es sich beim Subaru Forester FRANKONIA um ein Einzelstück handelt. Der Forester an sich ist seit seinem Debüt vor über 17 Jahren insbesondere bei Jägern und Forstarbeitern beliebt – der Name ist also Programm. Etabliert über fünf Generationen ist dessen Beliebtheit weit über die des Waldarbeiters oder Försters hinausgewachsen, da er seine Offroadfähigkeiten perfekt mit Alltagsanforderungen verknüpfen kann. Diese FRANKONIA-Variante hätte gut und gerne das Zeug zu einer limitierten Sonderserie. Vielleicht kommt eine solche ja in abgesteckter Version aufgrund des Interesses auf Seiten der Kundschaft?

Quelle & Fotos: Subaru / Text: NewCarz