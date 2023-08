Volvo EM90 – Erstes vollelektrisches Premium-Van von Volvo

Der Volvo EM90 ist ein skandinavisches Wohnzimmer auf Rädern:

Mit seinem ersten vollelektrischen Premium-Van definiert Volvo Reisekomfort neu. Volvos neuer EM90 bringt seine Insassen nicht nur von A nach B: Er schafft Raum für Freunde und Familie, für Entspannung und Abenteuer, für Arbeit und Reise.





Volvo EM90 – Van anstatt SUV

Der EM90 ist die erste vollelektrische Großraumlimousine des schwedischen Premium-Herstellers und ist darauf ausgelegt, die Zeit an Bord für alle Passagiere so angenehm wie möglich zu machen.

Weltpremiere feiert das neue Modell am 12. November 2023, am gleichen Tag starten die Vorbestellungen für Kunden in China.

Weitere Informationen und Details zum neuen vollelektrischen Premium-Van von Volvo werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben.





NewCarz meint dazu:

Es ist nicht viel, was die Skandinavier bislang zu ihrem neuen EM90 verraten. Und dennoch ist diese Verkündung eine Überraschung. Denn ein Van gilt seit mittlerweile einigen Jahren als anachronistisch und die Einstellung diverser früher erfolgreicher Familienvans, die sich im Laufe der Zeit einfach nicht mehr gegen den nahezu erdrückenden Trend der SUVs durchsetzen konnten, sprechen eine klare Sprache. Lediglich der Touran von Volkswagen ist einer der wenigen übrig gebliebenen Protagonisten, die sich bis dato erfolgreich gegen eine Modelleinstellung wehren konnten – den Verkaufszahlen sei es gedankt. Umso spannender dürfte der hier eingeschlagene Weg der Skandinavier zu beobachten sein, inwieweit sich dieses in der Premium-Riege positionierende Fahrzeug etablieren kann. Den selbstbestimmten Weg der Elektrifizierung geht Volvo hingegen konsequent. Schließlich will der skandinavische Hersteller ab 2030 keine Verbrenner mehr als Neuwagen verkaufen. Bereits in den nächsten zwei Jahren will Volvo mindestens sechs neue batterieelektrische Fahrzeuge auf den Markt bringen. Dieser Premium-Van ist dann schon einmal einer davon.

Text: NewCarz/Volvo – Foto: Volvo