XPeng – Chinesisches SUV kommt nach Europa

Xpeng Inc. ist ein führendes chinesisches Unternehmen für smarte Elektrofahrzeuge, hat mit der Lieferung erster Elektrofahrzeuge an Kunden in Norwegen begonnen.

Von wegen! Obwohl das chinesische Unternehmen bis vor kurzem betonte, dass die Modelle der Marke nicht für Europa bestimmt seien, gibt es nun eine Kursanpassung. Denn nun startete die Auslieferung des ersten Xpeng Modells namens G3 nach Europa.







Achtung, Aussprachenfalle

Der Name hat nichts mit der Darstellung von Knallgeräuschen in Comics gemein, sondern ist die geläufige Kurzform von Xiaopeng Motors. Xpeng wird wie folgt ausgesprochen: Das „X“ wird als „Äx“ und das „peng“ als „pang“, was zusammen als „Äxpang“ ausgesprochen wird.







Xpeng G3 ist das europäische Start-up-Elektro-SUV

In dieser Woche werden in 28 norwegischen Städten 100 neue elektrische Xpeng G3-SUVs an ihre neuen Besitzer übergeben. Die nördlichste Stadt davon ist Bodø (67 ° N) nördlich des Polarkreises. Der Preis für das E-SUV wird in Norwegen ab 33.700 Euro beginnen.













Expansion im Fokus

Während der chinesische Inlandsmarkt weiterhin als Hauptkundenstamm gilt, ist Xpeng nach eingenen Angaben nun soweit, um seine internationale Strategie mit der Einführung seines ersten Serienmodells, des elektrischen SUV G3, in Norwegen zu starten.

Xpeng prüft aktiv Möglichkeiten in anderen EV-reifen Märkten Fuß zu fassen und möchte im nächsten Schritt innerhalb der nächsten 12 Monate sein zweites Serienmodell, die elektrische Sportlimousine P7, in Europa auf den Markt bringen.











Er Xiaopeng, CEO und Vorsitzender von Xpeng, kommentierte: „Die Kundenlieferungen in dieser Woche in Norwegen sind ein wichtiger Meilenstein in Xpengs Bestreben, eine wirklich internationale Marke für smarte Elektrofahrzeuge zu werden. Unser Start in Europa erfolgt genau dann, wenn die Verbraucher in immer größerer Zahl auf einen nachhaltigeren Personenverkehr umsteigen und an einem Wendepunkt, an dem Regierungen auf der ganzen Welt ihre emissionsfreien Bemühungen verstärken. Wir freuen uns darauf, diesen Übergang maßgeblich zu beschleunigen.“







Der Xpeng G3 im Detail

Das vollelektrische SUV besitzt einen 197 PS starken Elektromotor, der die Vorderräder antreibt und 300 Newtonmeter maximales Drehmoment erzeugt. Damit sprintet der G3 aus dem Stand auf 100 km/h in 8,6 Sekunden und ist maxmal 170 km/h schnell.











Der Akku hat eine Kapazität von 66,5 Kilowattstunden und soll eine Reichweite von bis zu 520 Kilometern respektive 451 Kilometer nach WLTP-Zyklus sorgen können. An einer Schnellladesäule soll der komplett leere Akku binnen 30 Minuten wieder 80 Prozent seiner Ladekapazität erreicht haben. Für Europa wurde der Ladeanschluss auf CHAdeMO umgerüstet, um an hiesigen Schnellladern „aufgetankt“ werden zu können.

Mit 4,45 Metern Fahrzeuglänge ordnet er sich in die Range eines Skoda Kodiaq oder VW Tiguan ein. Der Kofferraum fasst von 380 bis 760 Liter. Im Innenraum übernimmt ein riesiger 15.6 Zoll großer Zentralbildschirm die Steuerung für das Infotainment & Co. Das Gewicht des SUV ist durch den großen Akku mit fahrbereiten 1.637 Kilogramm nicht unbedingt gering ausgefallen.











Das SUV beherrscht das autonome Fahren im Level 2+. Dies wird aber in Norwegen vorerst nicht freigeschaltet. Diese Automatisierung wird unter anderem durch drei Radarsysteme, fünf HD-Kameras und 12 Ultraschallsensoren übernommen.

Text: NewCarz / Fotos: Xpeng