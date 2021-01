Skoda Octavia Combi – Im vierten Frühling

Nach einem Erstkontakt mit dem Skoda Octavia Combi sowie der Octavia Limousine möchten wir hier mittels einem Test der Kombiversion ins Detail gehen.

Bei unserem Testfahrzeug handelte es sich um einen 150 PS starken Turbodiesel der Ausstattungslinie „STYLE“ in einem Titan-Blau-Metallic. Fahrbericht.

Exterieur – Entschärfende Eleganz

Die überarbeitete Front mit neuen Scheinwerfern, welche die bisherigen „Doppel-Augen“ ablösen, findet man auch an der Kombiversion des Mittelklassemodells aus Tschechien. Damit verliert der Octavia zwar ein Alleinstellungsmerkmal, doch das ist aus Sicht der Redaktion eher vorteilhaft, da ebendiese Zweiteilung der Scheinwerfer viele kontroverse Diskussionen auslöste und die neue formschöne und zeitgemäße Frontpartie diese geschmacksinduzierten Wogen gekonnt glätten dürfte.











Seitlich betrachtet, gibt es eine fast konservative Kombi-Silhouette mit einem ausgeprägten Greenhouse, die aufgrund der mehrfachen seitlichen Kantenführung in gewissen Zügen eine Prise Dynamik zutage fördert.











Am Heck prangt nun der Herstellername in großen Lettern, während bogenförmige LED-Heckleuchten für optische Präsenz sorgen und den Combi – so die Schreibweise bei Skoda – ein wenig breiter erscheinen lassen.















Interieur – Die Raumausstatter waren da

Innen wurde wie auch in der Limousine gründlich renoviert – vom Vorgänger ist kaum etwas geblieben. Ein volldigitales Cockpit, eine aufgeräumte und nahezu clean wirkende Mittelkonsole sowie der mittig platzierte Zentralbildschirm erinnern in ihren Grundzügen an den neuen Golf 8, strahlen im Octavia nicht weniger Wertigkeit aus.











Der Wegfall diverser physischer Tasten bringt jedoch nicht nur Vorteile mit sich und so müssen wir auch bei diesem VAG-Modell feststellen, dass die Bedienung beim Vorgänger intuitiver war. Moderner bedeutet nicht zwangsläufig einfacher. Wir empfehlen eine ausgiebige Eingewöhnung in Sinne von „Learning by Doing“ oder eben auch per Benutzerhandbuch – aber bitte bei abgestelltem Fahrzeug.











Ansonsten gibt es die gewohnt sehr guten Platzverhältnisse – sowohl für Gepäck als auch für Passagiere. Bereits rein subjektiv offeriert der Octavia mehr Platz als Golf Variant und Leon Sportstourer. In Zahlen passen beim Octavia mit seinen 1.700 Litern Maximalvolumen exakt 58 Liter mehr als beim Golf 8 Variant und sogar 100 Liter mehr als in den Leon Sportstourer hinein.















Motor und Fahreigenschaften – Ausgewogenheit auf Rädern

Den 2.0-Liter-TDI haben wir erst kürzlich im neuen Seat Leon Sportstourer erleben dürfen und auch hier im Skoda macht er eine gute Figur. Er besitzt genug Kraft, um problemlos die alltäglich anfallenden Anforderungen zu meistern und kann – sofern notwendig – auch zügige Etappen problemlos absolvieren.











Am besten eignet sich der Selbstzünder für Vielfahrer und Sparfüchse, denn auch sparsam und effizient verrichtete der Tscheche seine Aufgaben zu unserer vollsten Zufriedenheit. Aus diesen Gründen ist der Skoda Octavia Combi in Kombination mit diesem Antrieb vor allem eines: ausgewogen. Wenngleich wir kaum Traktionsprobleme feststellen konnten, wird der Diesel-Combi nun auch mit Allradantrieb – kostet 2.500 Euro Aufpreis – angeboten.











Das siebenstufige Doppelkupplungsgetriebe DSG schaltet weitgehend unauffällig und auch die Antriebseinflüsse halten sich in Grenzen. Generell – und dies ist der Unterschied zum Seat – ist der Antrieb kommoder und weniger spritzig gestaltet, dafür aber komfortorientiert – eben typisch Skoda. Er ähnelt daher eher der Charakteristik des Golf Variant als dem des Leon Sportstourer.











Wir empfehlen dennoch das adaptive Fahrwerk DCC, da die Spreizung der einzelnen Fahrmodi nicht zu unterschätzen ist und der Comfort-Modus auf langen Strecken die erste Wahl ist. Lobenswert erwähnen möchten wir auf jeden Fall auch die Bremsen, die allen Anforderungen im Test gerecht wurden und dazu auch ein gutes Dosierungsvermögen bewiesen.











Die Lenkung ist überaus leichtgängig abgestimmt, außer im Sportmodus – beziehungsweise manuell im Individual-Modus konfiguriert – angenehm straff.











Beim Thema Verbrauch ermittelten wir im Durchschnitt: 5,7 Liter – das sind exakt 0,3 Liter mehr als der Leon Sportstourer mit gleicher Motorisierung benötigte. Auch auf der Sparrunde blieb der Octavia leicht über dem Wert des Spaniers, doch mit 3,3 Litern auf 100 Kilometer hat er immer noch exzellente Effizienz bewiesen. Durchgängiges Vollgas auf freigegebener und leerer Autobahn des Nachts quittierte der Tscheche mit etwas über zehn Litern.







Ausstattung, Technik und Komfort des Skoda Octavia Combi

Mit der „STYLE“-Ausführung besitzt der Kombi bereits eine gut sortierte Ausstattung. Darunter befindet sich serienmäßig unter anderem das schlüssellose Zugangssystem Kessy oder die 2-Zonen-Klimaautomatik, mit der die Temperierung sehr schnell und nahezu zugfrei erfolgen kann.











Das tolle Canton-Soundsystem mit seinen zwölf Lautsprechern ist echte Empfehlung – mal wieder. Die 590 Euro extra hierfür sollten all jene investieren, bei denen das Musikhören quasi zum Autofahren dazugehört.

Die elektrische Sitzverstellung vorne mit Memoryfunktion ist bei dieser Ausstattungslinie bereits serienmäßig. Die Ergo-Sitze vorne kosten rund 1.700 Euro extra und machen ihrem Namen alle Ehre, sind sehr bequem.











Die Rückfahrkamera liefert ein scharfes Bild und besitzt eine eigene Waschdüse – sehr vorteilhaft bei Schmuddelwetter.











Extrem gut zeigte sich auch die Ausleuchtung der Matrix-LED-Scheinwerfer und eine Scheinwerfer-Reinigungsanlage sorgt recht gut dafür, dass dies auch so bleibt, wenn es draußen schmuddelig wird. Die Lichtausbeute ist superb und nein, damit ist nicht der große Bruder des Octavia gemeint.











Sowohl beim Abblend- als auch beim Fernlicht liefern die Scheinwerfer einen enorm hellen Lichtteppich. Durch die sensible Ausblendfunktion gab es nur sehr selten Situationen, in denen selbige vielleicht eine Spur schneller reagieren hätte können.

Sehr schön ist auch der Fakt, dass die Nebelleuchten ebenfalls in LED-Technik ausgeführt wurden und bei entsprechendem Wetter auch wirksam die Ausleuchtung unterstützen.











Die Sitz- und Lenkradheizung gaben keinerlei Anlass zur Kritik und dass es nur noch USB-C-Anschlüsse gibt, muss man zur heutigen Zeit wohl akzeptieren. Adapter gibt es mittlerweile zur Genüge und Skoda liefert einen sogar mit.











Sehr empfehlenswert ist das Infotainmentpaket Columbus Plus für 1.860 Euro, welches neben dem umfangreich ausgestatteten Navigationssystem auch ein erstklassiges Head-up Display und ein Gepäckraumtrennnetz beinhaltet.











Das Ausstattungspaket Komfort erweitert für 690 Euro die Klimaautomatik um eine dritte Klimazone für den Fondbereich, die vorderen Sitzheizungen werden mit zwei weiteren für die äußeren Rücksitze erweitert und eine Akustikverglasung sowie getönte Verglasung ab der B-Säule gibt’s obendrein im Rahmen dieses Angebots.







Ausstattung und Preise des Skoda Octavia Combi

Den „Occi“ gibt es als Kombi in vier normalen Ausstattungen plus drei speziellen Versionen. Die vier Ausstattungen heißen:

ACTIVE – Ab 22.290 Euro mit Klimaanlage. DAB+, Skoda Connect und funkferngesteuerte Zentralverriegelung serienmäßig.

– Ab mit Klimaanlage. DAB+, Skoda Connect und funkferngesteuerte Zentralverriegelung serienmäßig. AMBITION – Für mindestens 25.360 Euro gibt’s ab Werk zusätzlich 16-Zoll-Räder, Parksensoren hinten und das Infotainmentsystem Bolero dazu.

– Für mindestens gibt’s ab Werk zusätzlich 16-Zoll-Räder, Parksensoren hinten und das Infotainmentsystem Bolero dazu. CLEVER – Ab 27.190 Euro gesellen sich unter anderem 17-Zoll-Räder, manuell einstellbare Ergo-Sitze vorne und eine Rückfahrkamera hinzu.

– Ab gesellen sich unter anderem 17-Zoll-Räder, manuell einstellbare Ergo-Sitze vorne und eine Rückfahrkamera hinzu. STYLE – Die hier getestete Variante startet bei 27.750 Euro und bietet ab Werk on top Kessy, eine Ambientebeleuchtung und eine Fahrprofilauswahl an.











Die drei speziellen Versionen:

SCOUT – Der Combi mit leichtem Offroad-Look startet ab 32.560 Euro und besitzt serienmäßig zusätzlich 18-Zoll-Räder, Matrix-LED-Scheinwerfer, Parksensoren vorne und Wireless SmartLink.

– Der Combi mit leichtem Offroad-Look startet ab und besitzt serienmäßig zusätzlich 18-Zoll-Räder, Matrix-LED-Scheinwerfer, Parksensoren vorne und Wireless SmartLink. RS – Das Sportgerät unter den Kombis wird ab 39.640 Euro angeboten

– Das Sportgerät unter den Kombis wird ab angeboten RS PLUS – Noch eine Schippe drauf legt dieses Modell ab 44.870 Euro, in welches auch das Navigationssystem Columbus, das adaptive Fahrwerk DCC, elektrische Ergo-Sitze und 19-Zoll-Räder ab Werk inkludiert werden.

Wie auch in der Limousine stehen elf Antriebe zur Verfügung: drei Benziner, drei Diesel, zwei Mild-Hybride, zwei Plug-in Hybriden und ein Erdgasantrieb.

Von 110 PS bis 245 PS werden dabei je nach Ausstattung angeboten. Allrad gibt es nur in Verbindung mit drei Antrieben: Beim 2.0 TDI 4×4 mit 150 PS und der 2.0 TDI 4×4 RS mit 200 PS als Option, der 2.0 TSI 4×4 mit 190 PS als einzige Kombinationsmöglichkeit. Alle anderen Modelle erhalten ausschließlich Frontantrieb.











Die stärksten Modelle sind mit jeweils 245 PS der 1.4 TSI RS iV als Plug-in Hybrid und der 2.0 TSI RS. Letztgenannter ist mit 250 km/h auch der schnellste Kombi unter den Octavia-Kombis. Wirklich langsam ist allerdings kein Octavia der vierten Generation, denn selbst der kleinste Combi mit dem 1.0-Liter Dreizylinder und 110 PS wird mit 201 km/h Höchstgeschwindigkeit angegeben.







Fazit – Der Volks-Combi

Der neue Skoda Octavia Combi bietet neben dem fast traditionell anmutenden Pragmatismus und jeder Menge Platz als hier getesteter Turbodiesel auch eine effiziente Performance und eine neuartige Dynamik im Design, welche den Tschechen merklich jünger aussehen lässt.











Als Diesel ist er sparsam, die Ausstattung auf Wunsch üppig und das Fahrverhalten insgesamt als sehr ausgewogen zu bewerten. Abstriche im Bereich Bedienkonzept Infotainment mindern den eigentlich sehr guten Eindruck leider ein wenig. Wir hoffen, dass hier markenübergreifend an einer nutzerfreundlicheren Bedienung gearbeitet wird, die möglicherweise im Rahmen einer Modellpflege Einzug hält.

Insbesondere beim Blick auf die Fahrsicherheit durch eine einfach gehaltene Bedienung und in diesem Zusammenhang auch mit Blick auf den demografischen Wandel. Betagte Kunden ärgern sich nicht wenig über komplizierte Untermenüs oder Sensoren statt einfacher Drück- und Drehschalter.











Lässt man dies ungeachtet, sind wir uns sicher, dass der neue Octavia – der sich in Beständigkeit schon längst erprobt hat – auch in seiner aktuellen Generation langanhaltend Freude bereiten wird.

Dem gegenüber steht ein nicht geringer Preis und eine Vielzahl an Antriebsvarianten – vom Verbrenner über den Erdgasantrieb bis hin zum Hybriden. In diesem Fall stellt die Wahl wieder einmal eine kleine Qual dar, welche den Kunden jedoch nicht abschrecken sollte.











Text/Fotos: NewCarz

Kamera: Canon EOS 6D