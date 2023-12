Toyota GR FT-Se Concept – Hot News aus dem Sportwagenbereich

Elektrifizierter Fahrspaßgarant: Mit dem Toyota GR FT-Se Concept präsentiert der Mobilitätskonzern seine Vision eines vollelektrischen Hochleistungs-Sportwagens.

Toyota GR FT-Se Concept – Nicht nur optisch ein traditioneller Sportwagen

Mit einer Höhe von gerade einmal 1,22 Metern erinnert der „Future Toyota Sports electric“ an traditionelle Sportwagen. Der 4,38 Meter lange Zweitürer kombiniert eine aerodynamische Linienführung mit einem überaus selbstbewussten Auftreten, das unter anderem im breiten Stand zum Ausdruck kommt. Die markante Frontpartie verbindet sanfte Kurven mit aggressiven Linien. In der dynamischen Seitenansicht fallen die trapezförmigen Oberflächen und der markante Heckspoiler ins Auge.

Verdammt scharf gezeichnet – Das Toyota GR FT-Se Concept macht allein optisch bereits mächtig was her.

Aufbauend auf der Erfahrung und Expertise der Motorsport-Abteilung Toyota Gazoo Racing, bilden Fahrer und Fahrzeug eine noch engere Einheit. Im Innenraum wartet ein Cockpit der nächsten Generation: Während eine niedrige Instrumententafel für beste Sicht sorgt, schaffen intuitiv steuerbare Bedienelemente und die niedrige Sitzposition ein intensiveres Fahrerlebnis. Neu gestaltete Kniepolster schützen Fahrer und Beifahrer vor den Auswirkungen der G-Kräfte – im Alltag genauso wie auf der Rennstrecke, dem natürlichen Lebensraum des FT-Se.

Sicher gebettet – Die Insassen des GR FT-Se Concept können dank guter Polsterung die „Kuh fliegen lassen“.

Technisch profitiert das Konzeptfahrzeug von den stetigen Fortschritten bei intelligenten Technologien und der Elektrifizierung, die sich allein seit der Vorstellung der ersten vollelektrischen Toyota Sportwagen-Studie 2021 ergeben haben. Verbesserte Fahrstabilität und Aerodynamik treffen nun auf das direkte Ansprechverhalten und den puren Nervenkitzel eines leistungsstarken Elektroantriebs der nächsten Generation.

Die neuesten Batterien, die eine geringere Bauhöhe und höhere Energiedichte aufweisen, geben neue Möglichkeiten, um die Grenzen der Leistungsfähigkeit zu verschieben. In Verbindung mit kleineren und leichteren Komponenten wie Motor, Getriebe und Klimaanlage konnte Toyota unter anderem Kurvenverhalten, Handling und Verzögerung – und damit die traditionellen Eigenschaften klassischer Sportwagen – verbessern. Fortlaufende Software-Updates ermöglichen zudem kontinuierliche Verbesserungen und bilden eine wichtige Säule, um das Fahrzeug an den persönlichen Lebensstil anzupassen.

Es bleibt zu hoffen, dass dieser Prototyp keine Vision bleibt, sondern alsbald auch die Straßen dieser Welt verschönt.

Mit dem Toyota GR FT-Se, der gemeinsam mit dem batterieelektrischen SUV-Konzeptfahrzeug FT-3e erstmals auf der Japan Mobility Show 2023 in Tokio präsentiert wurde, zeigt der Mobilitätskonzern seine Vorstellung intelligenter und elektrifizierter Fahrzeuge der Zukunft. Sie geht über die Bereitstellung eines physischen Transportmittels hinaus. Das zweisitzige Sportwagen-Konzept will den Puls des Fahrers in die Höhe treiben.





NewCarz meint dazu:

Als einer der führenden Automobilkonzerne weltweit, darf man auch Visionen haben. Vor allem, wenn diese durchaus auch Chancen haben, zu einer Serienreife zu gelangen. Toyota ist nun wahrlich kein unbeschriebenes Blatt, wenn es um Motorsport geht. Neben professionellem Rennsport haben die Japaner so oft bewiesen, dass sie auch in diesem Genre zu Hause sind. Ob ein Toyota Celica, ein MR2, ein GR86, die Supra oder der aktuell so erfolgreiche GR Yaris – all das schreit nach Fortsetzungen. Es liegt also nahe, dass diese Studie eher als Review eines vollelektrischen Seriensportwagens der Extraklasse zu sehen ist. Wünschenswert wäre es in jedem Fall – und wir bleiben diesbezüglich einfach optimistisch.

