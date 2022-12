Citroen C5 Aircross Hybrid 225 – Makeup-Artistik fürs SUV

Nach vier Jahren Dienstzeit erhielt der Citroen C5 Aircross in diesem Jahr sein erstes Facelift.

Im Rahmen dieser Modellpflege bleibt es für das Kompakt-SUV nicht nur bei optischen Anpassungen, sondern es gab auch diverse Modifikationen technischer Natur.

Zu unseren Testzwecken stand uns ein Citroen C5 Aircross mit dem Plug-in-Hybridantrieb „Hybrid 225“ zur Verfügung. Der Testwagen besaß die höchste Ausstattung „Shine Pack“ und trug als Außenkleid eine dunkelblaue Farbgebung namens „Eclipse Blue“.













Exterieur – Erwachsenenstatus erreicht

Die Zeiten, in denen der C5 Aircross als der große Bruder des C3 Aircross galt, scheinen vorbei zu sein. Dies erkennt der Betrachter bereits an der Fahrzeugfront, an der die bislang auf Etagen aufgeteilten Leuchten nun auf einer Linie mit einem neuen Frotgrill vereinheitlicht wurden. Das neue Markenlogo präsentiert sich mittig nun dominanter, die Scheinwerfer wurden dabei mit ihrer neugestalteten Lichtsignatur kompakter und harmonischer ins Gesamtbild integriert.











Eine neue Frontschürze mit deutlich sichtbarer Spoilerlippe beherbergt nun echte vertikale Luftöffnungen zur thermalen Entlastung der vorderen Radhäuser – vorher waren diese nur angedeutet. Die Airbumps entfallen hier; man setzt offenbar nicht mehr auf postpubertäre Ansätze bei diesem SUV der Kompaktklasse.











Gänzlich verabschieden wollte man sich aber dann wohl doch nicht von diesen charakteristischen Merkmalen diverser Citroen-Modelle. Daher offeriert die Seitenansicht ebendiese Airbumps im Schwellerbereich, wenngleich die Aufmachung weniger exzentrisch ausfällt als am C3 Aircross.











Am Heck angekommen, fallen die überarbeiteten Rückleuchten ins Auge, die weiter ausgestellt wurden und mit einer Lichtsignatur im 3D-Design um Aufmerksamkeit bitten. Zusammenfassend kann man dem überarbeiteten Citroen C5 Aircross einen auffallend kantigeren Eindruck als beim Vorgänger bescheinigen, was ihn erwachsener und gereifter erscheinen lässt.







Interieur – Bewährte Tugenden, neue Moden

Im Innenraum treffen mehrere Modifikationen auf das Auge des Betrachters. Am wohl auffälligsten davon ist der neue Zentralbildschirm. Dieser ist mit seinen zehn Zoll nicht nur deutlich größer als der des Vorgängers, sondern wurde nun auf der Instrumententafel aufgesetzt statt in diese integriert.











Dabei musste man auch am Design der Luftaustrittsöffnungen Hand anlegen, welche direkt unter dem Screen positioniert, in horizontaler Trapezform ihren Aufgaben nachgehen. Ebenfalls auffällig ist der Wegfall des vorherigen typischen Joysticks als Wählhebel für die Automatik. Stattdessen hielt eine kleine Schaltwippe als Bedienelement Einzug auf der Mittelkonsole.











Typische Design-Offerten französischer Natur lassen sich weiterhin im Interieur des Citroen entdecken – solchen Tugenden wird weiterhin erfreulicherweise Genüge getan.

Die Sitze wurden überarbeitet, indem man ihnen mehr Seitenhalt verpasste. Die gewachsenen Seitenwangen und die weiterhin üppige Polsterung sorgen in Summe für einen noch höheren Sitzkomfort. Die Materialauswahl erscheint derweil eine Spur wertiger als beim Vorgänger; die Verarbeitung lässt wie gehabt keinen Raum für Kritik.











Das Kofferraumvolumen beträgt laut Citroen mindestens 460 Liter, was 60 Liter mehr wären als beim Vorgänger. Ohne genau nachzumessen, können wird dies aber subjektiv betrachtet nicht bescheinigen. Positiv geblieben ist, dass die Rückbank längs verschoben werden und so das Volumen auf bis zu 600 Liter vergrößert werden kann. Ebenfalls geblieben ist – und das ist weniger erfreulich – dass die Kabelboxen einfach so in den Kofferraum gepackt wurden, wodurch das Volumen des Kofferraums deutlich geschmälert wird.







Motor und Fahreigenschaften – Es bleibt beim Komfort-Doppel

Antriebstechnisch wurde mit der Modellpflege nichts verändert. Das Duo besteht weiterhin aus einem 1.6-Liter-Benzinmotor mit Turbolader sowie einem Elektromotor, das als System 225 PS sowie 360 Newtonmeter Drehmoment generiert. Dieser Antrieb ist übrigens auch im DS 4 E-Tense 225 oder im Peugeot 308 Hybrid 225 im Einsatz.











Auch beim Fahrwerk wurde alles so belassen wie beim Vorgänger, wodurch der Citroen C5 Aircross weiterhin der komfortorientierte Begleiter mit der ausgeprägt weichen Federung bleibt. Diese muss nur bei markanten Absätzen wie beispielsweise Querfugen passen, welche dann im Innenraum spürbar vernommen werden können.











Lastwechsel und flinke Kurvenfahrten animieren das SUV zu ungefährlichen, aber spürbaren Wankbewegungen und die etwas zu leichtgängige Lenkung hätte gern etwas mehr Rückmeldung offenbaren können. Dadurch wird der gefühllose Eindruck bei forcierter Fahrweise noch offenkundiger.

Auch die sonst stets sanft agierende 8-Stufen-Automatik benötigt beim gehetzten Fahrstil eine Sekunde länger, um den jeweils passenden Gang zu finden. Auch streiten sich dabei Verbrenner und E-Motor um die jeweilige Einsatzmöglichkeit. Alles in allem fördern diese Verhaltensmuster des Franzosen eher das gemütliche Cruisen, was das SUV auch bestens beherrscht.











Mit 8,9 Sekunden für den Sprint aus dem Stand bis Tempo 100 ist der Citroen C5 Aircross auch nicht unbedingt für – ohnehin alberne – Ampelstartvergleiche prädestiniert. Seine Höchstgeschwindigkeit von 225 km/h erreicht er zudem nur mit entsprechend gefülltem Hybrid-Akku. Ist dieser leer, sind kaum mehr als 200 km/h drin und der Benziner klagt akustisch unüberhörbar über seine Qualen.











Akustisch gänzlich anders läuft es bei zurückhaltender Gangart im Innenraum ab. Denn da bleibt der Verbrenner akustisch meist im Hintergrund und dank überwiegend elektrischer Antriebsart bleibt das Innengeräusch auf leichtes Abroll- und Fahrtwindgesäusel beschränkt.

Trotz des Status eines SUVs ist der Citroen C5 Aircross nicht für das Gelände geschaffen. Dazu fehlen ihm neben dem Allradantrieb auch die notwendigen Böschungs- und Rampenwinkel sowie eine Getriebeuntersetzung. Dadurch ist es eindeutig besser auf befestigten Fahrbahnen aufgehoben.







Verbrauch, Aufladen, Reichweite

Anders als erwartet, änderte sich am Verbrauchsverhalten des Citroen C5 Aircross doch etwas. Im Gesamtdurchschnitt – wie immer bei PHEV-Modellen mit leerer Batterie ermittelt – kamen wir auf 7,3 Liter pro 100 Kilometer. Das sind fast zwei Liter weniger als beim Vorfacelift-Modell.











Das lässt eine Feinabstimmung des Hybridsystems erahnen. Auf der Sparrunde sank der Durchschnitt auf 4,4 Liter – auch hier schlägt das modellgepflegte Exemplar den Vorgänger um 0,3 Liter. Nur bei vollgeladenem Akku änderte sich auf den ersten 100 Kilometern nichts am Verbrauch, der dann immer noch rund drei Liter beträgt.

Dank des 7,4-kW-Onboard-Loaders im Testwagen – 400 Euro verlangt Citroen dafür – dauerte einmal Vollladen an einer öffentlichen AC-Ladesäule rund zweieinhalb Stunden. Der Typ-2-Ladeanschluss kann auch nicht schneller. Eine Schnelllademöglichkeit wie beispielsweise über einen CHAdeMO-Anschluss gibt es hier nicht.











Die Batterie besitzt eine Kapazität von 13,2 kWh brutto. Ist der Akku vollständig geladen, soll die elektrische Reichweite laut Bordcomputer 40 Kilometer betragen – auf dem Datenblatt stehen gar 61 Kilometer. Doch der Praxistest bescheinigte, dass dem E-Antrieb bereits nach 31 Kilometern die Puste ausging. Zur Verteidigung des E-Antriebs müssen wir anmerken, dass wir den Test bei Außentemperaturen im knappen Minusbereich bei Niederschlag und bei Dunkelheit durchführten. Die permanente Heizleistung plus der Beleuchtung und des permanenten Scheibenwischereinsatzes verringern nicht unerheblich die Reichweite des SUVs.











Würde man ohne Heizung, aktivierten Scheibenwischern und Licht unterwegs sein, wäre eine Reichweite von um die 50 Kilometer realistisch. Doch optimale Bedingungen herrschen nun einmal eher selten.

Der Akku kann erfreulicherweise auch während der Fahrt durch den Verbrenner geladen werden. Auch kann der jeweilige Akkustand für später „eingefroren“ werden, um ihn dann zum Durchfahren eines Wohngebiets oder ähnlichem zu nutzen.











Die vollelektrisch gefahrene Höchstgeschwindigkeit betrug im Praxistest 120 km/h; darüber gesellte sich der Benzinmotor sofort wieder hinzu. Die angegebenen 135 km/h erreichten wir somit nicht.







Ausstattung, Komfort, Technik im Citroen C5 Aircross

„Shine Pack“ ist die bestmögliche von insgesamt vier Ausstattungslinien, die unser Testfahrzeug hier vorweisen konnte. Entsprechend umfangreich liest sich die serienmäßige Ausstattungsliste. Die wichtigsten – auch optional erhältliche – Merkmale möchten wir nachfolgend beleuchten.











Nichts könnte zuallererst wortwörtlich besser passen als die LED-Scheinwerfer. Das Licht ist für LED-Technik durchschnittlich hell, der Lichtkegel besitzt eine gute Reichweite und ist nicht gänzlich fleckenfrei. Der Fernlichtassistent arbeitet vereinzelt etwas träge und lässt sich dann eine Nuance zu viel Zeit zum Auf- und auch zum Abblenden.











Das digitale Cockpit ist ebenfalls serienmäßig dabei und bietet verschiedene Ansichtsoptionen. Auch das 10-Zoll-Zentraldisplay ist inklusive dem sehr Gutren Navigationssystem in der höchsten Ausstattung ab Werk an Bord und das Bedienkonzept ist typisch bewährte ehemalige PSA-Konzerntechnik: nicht mehr ganz taufrisch anmutend, aber absolut zuverlässig und selbsterklärend.











Das Parken und Rangieren erleichtern Parksensoren ringsum sowie eine Rückfahrkamera mit durchschnittlicher Auflösung. Auch die vorderen Sitzheizungen gehören hier zur Serienausstattung. Diese erwärmten im Test mit etwas Verzögerung die Sitz- und Lehnenflächen homogen und wirksam.











Der Drive-Assist mit den drei Fahrprogrammen gehört in der „Shine Pack“ ebenso ab Werk dazu wie die 19-Zoll-Räder. 1.000 Euro Aufpreis verlangt Citroen hingegen für das Panoramaglasdach und die elektrische Heckklappe mit Fußgestensteuerung schlägt mit 600 Euro zu Buche. Das mit dem Fußschwenk funktionierte im Test übrigens absolut fehlerfrei. Die überwiegend zuverlässig arbeitende kabellose Ladestation kostet überschaubare 150 Euro extra.







Varianten und Preise des Citroen C5 Aircross Hybrid 225

Der C5 Aircross fährt grundsätzlich mit Vorderradantrieb. Das Kompakt-SUV wird als Hybrid 225 wie auch alle weiteren Motorisierungen in vier Ausstattungslinien angeboten.

Feel Pack stellt die Basisvariante dar und diese startet bei 45.220 Euro . LED-Scheinwerfer, LED-Nebelleuchten mit Abbiegelicht, das digitale Cockpit, eine Klimaautomatik, die Privacy-Verglasung und 18-Zoll-Räder sowie ein automatisch abblendender Innenspiegel und die Parksensoren ringsum plus Rückfahrkamera sind hier bereits dabei.

stellt die Basisvariante dar und diese startet bei . LED-Scheinwerfer, LED-Nebelleuchten mit Abbiegelicht, das digitale Cockpit, eine Klimaautomatik, die Privacy-Verglasung und 18-Zoll-Räder sowie ein automatisch abblendender Innenspiegel und die Parksensoren ringsum plus Rückfahrkamera sind hier bereits dabei. C-Series startet ab 45.370 Euro und verfügt zusätzlich über einen Totwinkelassistenten, elektrisch anklappbare Außenspiegel, den 10-Zoll-Zentralbildschirm mit Online-Konnektivität und einiges mehr.

startet ab und verfügt zusätzlich über einen Totwinkelassistenten, elektrisch anklappbare Außenspiegel, den 10-Zoll-Zentralbildschirm mit Online-Konnektivität und einiges mehr. Shine beginnt bei 47.220 Euro und on top kommen eine Dachreling, die Citroen Connect Box, ein Style Paket und weitere Dinge hinzu.

beginnt bei und on top kommen eine Dachreling, die Citroen Connect Box, ein Style Paket und weitere Dinge hinzu. Das Shine Pack als Topvariante verlangt mindestens 48.420 Euro und offeriert obendrein das Drive-Assist-5, Sitzheizungen für die Vordersitze, Seitenscheiben vorne aus Verbundglas, 19-Zoll-Räder und vieles mehr.











Setzt man bei der Top-Ausstattung alle Optionshäkchen, kommt man ohne Garantie- und Serviceerweiterungen auf einen Endpreis von knapp 54.000 Euro. Zum Vergleich: Der C5 Aircross startet mit der Basismotorisierung, dem PureTech 130 – einem Benziner mit 130 PS – bei 32.670 Euro.

Übrigens: Wer einen Plug-in Hybriden möchte und dabei auch mit den 180 PS Systemleistung des „Hybrid 180“ als zweite PHEV-Variante in der Motorenpalette des C5 Aircross glücklich werden kann, spart 1.500 Euro beim Anschaffungspreis.







Fazit – Der nunmehr seriöse Citroen C5 Aircross

Die Modellpflege tat dem Kompakt-SUV optisch sehr gut, denn er konnte dadurch sichtlich reifen, wirkt seither seriöser, ja erwachsener. Die einstige Verspieltheit überlässt er seither seinem kleinen Geschwister-SUV, dem C3 Aircross und mimt nun eher den flügge gewordenen „Big Brother“.











Auch innen schafften diverse Modernisierungen das Erreichen eines gewissen Reifegrades und einige nützliche Details offenbaren sich erst bei der näheren Erkundung des Facelifts. Der Antrieb blieb derweil unangetastet und motorisiert den Franzosen souverän und zumindest bei Nutzung des Hybridpotenzials auch effizient.











Fahrtechnisch ist der C5 Aircross die erste Wahl für alle, die komfortabel und fern jeder Hektik unterwegs sein möchten. Hierbei spielt er seine Komfort-Karte und weiß auch auf langer Strecke zu überzeugen. Sportliche Einlagen und Offroad liegen ihm dafür nicht, das überlässt dieser Citroen gerne anderen.

Monetär erscheint das SUV auf den ersten Blick recht preisintensiv, doch das relativiert sich sofort beim Blick auf die umfangreiche Ausstattung. Im nahezu überfüllten Pool der Kompakt-SUVs scheint der C5 Aircross weiterhin seine Nische gefunden zu haben und kann diese nach der Modellpflege auch weiterhin verteidigen.











Text / Fotos: NewCarz

Kamera: Canon EOS 5D Mark III

Pro und Contra

Pro: komfortables Fahrgefühl

umfangreiche Ausstattung

effizienter Antrieb bei regelmäßigem Aufladen Contra: Lenkung mit wenig Feedback

kein Allrad verfügbar

keine Schnellladefähigkeit

Ladekabeltaschen liegen einfach im Kofferraum

Technische Daten: Citroen C5 Aircross Hybrid 225 Shine Pack Farbe: Eclipse Blau Metallic

Fahrzeugklasse: Kompaktklasse / SUV

Länge x Breite x Höhe (m): 4,50 x 1,86 (2,10 mit Außenspiegel) x 1,69

Radstand (mm): 2.730

Antrieb: Reihenvierzylinder Ottomotor mit Turbolader und OPF plus E-Motor

Hybridart: Plug-in Hybrid

Systemleistung: 165 kW (225 PS)

Systemdrehmoment (Nm): 360

Hubraum: 1.598

Getriebe: 8-Gang-Automatik

Antriebsart: Vorderachse

Durchschnittsverbrauch (WLTP): 1,5 l/100 km

Durchschnittsverbrauch (NewCarz): 7,3 l/100 km (mit leerem Akku)

CO2-Emissionen (Werksangabe): 33 g/km

Schadstoffklasse: Euro 6d-ISC-FCM

Höchstgeschwindigkeit: 225 km/h

Beschleunigung von 0 auf 100 km/h (sec): 8,9

Wendekreis (m): 10,7

Bodenfreiheit (mm): 230

Kofferraumvolumen max. (l): 460 bis 1.630

Leergewicht (kg): 1.845

Zuladung (kg): 465

Anhängelast ungebremst/gebremst 12 % (kg): 750/1.300

Stützlast (kg): 65

Dachlast (kg): 75

Akku: Lithium-Ionen

Akku-Kapazität brutto/netto (kWh): 13,2/k. A.

elektrische Reichweite Werksangabe/gemessen (km): 64/31

Ladeanschluss: Typ 2 hinten links

Ladezeiten AC 3,7kW/AC 7,2 kW/230Volt 2 kW (min): 220/120/440

Tankinhalt (l): 40

Kraftstoffart: Benzin E5/E10 mind. 95 Oktan

Neupreis des Testwagens: 49.900 Euro (Basispreis Hybrid 225: 45.220 Euro)

