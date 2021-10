Genesis München – Neue Perle im Herzen der Landeshauptstadt

Mit dem neuen Showroom präsentiert die koreanische Luxusmarke Genesis ihr erstes Studio in hiesigen Gefilden.

Puristisch eingerichtet und mit noblem Flair ausgestattet, gleicht dieses Etablissement eher einem Laufsteg für Fahrzeuge, denn einem schnöden Autohaus. So verwundert es nicht, dass Genesis den Begriff „Studio“ verwendet.

Wir haben uns in dem noblen Ambiente einmal umgesehen.



Genesis München – Flagship Store, der zum Verweilen einlädt

Schon beim Betreten des Flagship Stores fällt auf, dass hier nicht das Verkaufsgespräch an erster Stelle steht. Der geneigte Interessent findet ein weitläufiges Areal mit schickem Boden und einem stilecht dargebotenen Fahrzeug vor, welches quasi als „Designobjekt“ kredenzt wird.







Abgeschottet von den Blicken anderer, befindet sich in der oberen Etage der eigentliche Showroom. Hier stehen drei Fahrzeuge bereit, die von den Interessenten in aller Ruhe in Augenschein genommen werden können. Platz nehmen ist ebenso erwünscht, wie das Testen der verschiedenen Komfortfeatures der Fahrzeuge.







Die indirekte Beleuchtung unterstützt zudem, die verschiedenen Lackfarben zu definieren. Passend dazu, werden die verschiedenen Lackierungen nicht etwa auf schnöden Mustern gezeigt. Hierfür wurden an die Wände originale Fahrzeugtüren gehängt, auf welchen der Kunde den jeweiligen Lack begutachten kann. Gleiches gilt auch für die entsprechende Innenausstattung, die auf den Innenseiten der Türen zur Schau gestellt wird. Dass dabei nichts von den Fahrzeugen ablenkt, ist ein weiterer Vorteil. Werbeplakate, Aktionsbanner und ähnliches sucht man hier vergebens.







Der Store befindet sich im Übrigen in der Theatinerstraße in München, einer Location, die nicht nur mitten im Zentrum liegt, sondern auch in bester Gesellschaft, dicht an der Maximilianstraße durch viel Publikumsverkehr Aufmerksamkeit auf sich zieht.



Fühlen, Fahren, Konfigurieren, Kaufen

Die Idee hinter dem Genesis Studio ist so simpel wie clever. Der Kunde hat hier die Möglichkeit, sich vor Ort von den Qualitäten der Fahrzeuge zu überzeugen. Möchte er im Anschluss eine Probefahrt machen, so kann dies ebenfalls arrangiert werden.







Die aktuelle Modellpalette von Genesis umfasst fünf Fahrzeuge: die beiden SUVs GV70 und GV80 sowie die beiden Limousinen G70 und G80. Hinzu kommt der G70 Shooting Brake. In Kürze wird zudem der erste vollelektrische Genesis GV60 erhältlich sein.







Im Gegensatz zu anderen Konzepten dieser Art, besteht hier jedoch auch die Möglichkeit zum Kauf im Store. Das sieht dann wie folgt aus: Hat ein Kunde sich für ein Modell aus dem Genesis Portfolio entschieden, so kann er sich mit einem Berater aus dem Genesis Studio in einen „Consultation Room“ zurückziehen und dort das Wunschfahrzeug konfigurieren. Während die Bestellung gleich im Store erfolgt, findet die Auslieferung des Fahrzeugs beim Kunden statt.

Text: NewCarz

Fotos: Genesis / NewCarz