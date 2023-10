Kia Nightline Edition – Die dunklen Sondermodelle

Mit der Kia Nightline Edition offerieren die Koreaner vier ihrer beliebten Kompaktmodelle mit einer reichhaltigen Ausstattung und besonderen Designmerkmalen.

Nachfolgend geben wir einen Überblick über die in dieser Ausstattung erhältlichen Modelle sowie über die entsprechende Zusatz-Ausstattung.

Vier Modelle stehen zur Wahl

Für die Kia Nightline Edition stehen insgesamt vier Modelle bereit: Der kompakte Kia Ceed, die Kombiversion Ceed Sportswagon, das Kompakt-SUV Kia Sportage sowie der kleine Crossover Kia Stonic.

Die Nightline Edition macht ihrem Namen alle Ehre: Auf Wunsch rollt jedes Sondermodell komplett in Schwarz vor.

In Sachen Ausstattung positioniert sich die Kia Nightline Edition zwischen den Linien „Vision“ und „GT-Line“. So wurden die Fahrzeuge entsprechend reichhaltig bestückt. Alle vier Modelle erhalten eine induktive Ladestation, die Premium-4-Kanal-Endstufe sowie eine Anhängerkupplung. Auch ein Navigationssystem, eine Klimaautomatik, Sitz- und Lenkradheizung, Voll-LED-Scheinwerfer und eine Rückfahrkamera gehören zum Ausstattungsumfang. Auch die Sicherheit kommt nicht zu kurz, sodass man sich entschied, allen Sondermodellen einen Frontkollisionswarner, einen aktiven Spurhalteassistenten, eine Verkehrszeichenerkennung sowie einen Müdigkeitswarner und einen Fernlichtassistenten zu spendieren.

Das gilt auch für das SUV Sportage, der so ein wenig an ein Batmobil 2.0 erinnert.

Beim Antrieb steht dem Kunden ebenfalls eine recht breite Auswahl zur Verfügung: Der Sportage kommt gleich in fünf verschiedenen Antriebsmöglichkeiten, die anderen offerieren drei Antriebe. Spannend: Als Nightline Edition ist für den Ceed ein bisher nicht erhältlicher 1,0-Liter-Mildhybridbenziner dabei.

Exklusive Lackfarbe für die Kia Nightline Edition

Exklusiv der Kia Nightline Edition vorbehalten ist die Lackfarbe Wolfgrau Metallic, welche die Modelle in ein schickes Anthrazit hüllt. Zusätzlich sorgen schwarze Außenspiegelkappen sowie dunkle Felgen für ein mystisches Flair. Eine Privacy-Verglasung ist ebenfalls an Bord. Wer möchte, kann die Nightline Edition auch komplett in Schwarz bestellen. Getreu dem Motto „All black everything“ ist dann das gesamte Fahrzeug schwarz.

Im Innenraum der Sonderserie geht es derweil gar nicht mal so schwarz zu.

Die Preise starten für den Stonic bei 25.990 Euro. Der Ceed als Nightline Edition kostet mindestens 27.990, die Kombiversion Sportswagon mindestens 29.390 Euro. Der Kia Sportage startet als Nightliner bei 41.450 Euro. Natürlich erhalten auch alle Sondermodelle der Nighline Edition die markentypische 7-Jahres-Garantie in vollem Umfang.

Text: NewCarz

Fotos: NewCarz / Kia